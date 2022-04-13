UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Газовое снабжение восстановлено в 1,5 тысяч освобожденных населенных пунктов, - Тимошенко

Фото: газовое снабжение восстановлено в 1,5 тысяч освобожденных населенных пунктов (t me)
Автор: Артем Горовенко

В освобожденных от российских оккупантов регионах Украины активно продолжается процесс восстановления инфраструктуры и возвращение жителей к полноценной жизни. В частности, уже в 1,5 тысячах населенных пунктов восстановлено газовое снабжение на 90%, а еще более тысячи городов и сел уже имеют электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирило Тимошенко в Telegram.

По словам Тимошенко, сейчас разминированы 168 населенных пунктов из 1,5 тысячи, которые находились под оккупацией, а в более 400 городах и поселках возобновила свою работу Национальная полиция.

"Восстанавливается критическая инфраструктура в освобожденных от российских войск регионах. 1,5 тысячи населенных пунктов уже восстановили газовое обеспечение на 90%, поставки электроэнергии в более тысячи населенных пунктах, водоснабжение и водоотведение на 50%, работа АЗС возобновлена в более 300 населенных пунктах. 640 населенных пунктов уже имеют услуги мобильной связи и интернета", - подчеркнул он.

Также для ликвидации последствий боевых действий из резервного фонда был выделен первый миллиард гривен для освобожденных областей - они пойдут на текущие ремонты, которые планируют завершить в течение следующих полутора месяцев.

"Киевская область получит 400 млн грн, Черниговская область - 250 млн грн, Сумская область - 250 млн грн и Житомирская - 100 млн грн. Средства резервного фонда предназначены на ремонт и замену окон, конструкций крыш и кровель, фасадов домов, восстановление дорог, инженерных сетей и систем, в частности тепла, газа, воды, электроэнергии, уборки разбитой военной и гражданской техники, очистки улиц и придомовых территорий", - рассказал заместитель председателя ОП.

Также Тимошенко отметил, что в "Дию" поступило уже 66 тысяч заявок на восстановление пострадавших домов в результате боевых действий. Сейчас государство работает над первоочередным выделением жилья и предоставления работы временно перемещенным лицам.

"В ближайшее время начинаем строительство жилья, которое будет предоставляться временно перемещенным лицам. Изучаем участки для строительства и мощности в областях с точки зрения наличия необходимых ресурсов и строительных компаний для скорейшей реализации проектов", - подчеркнул он.

Как раньше отмечал Тимошенко, в рамках помощи переселенцам планируется постройка десятков тысяч квартир, а ключи от первых домов уже можно будет получить за несколько месяцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуОфис президентаинфраструктура