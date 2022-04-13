Газове постачання відновлено у 1,5 тисяч звільнених населених пунктів, - Тимошенко

За словами Тимошенка, наразі розміновано 168 населених пунктів із 1,5 тисяч, що перебували під окупацією, а у понад 400 містах та селищах поновила свою роботу Національна поліція.

"Відновлюється критична інфраструктура у звільнених від російських військ регіонах. 1,5 тисячі населених пунктів вже відновили газове забезпечення на 90%, постачання електроенергії у понад тисячі населених пунктах, водопостачання та водовідведення на 50%, роботу АЗС поновлено у понад 300 населених пунктах. 640 населених пунктів вже мають послуги мобільного зв’язку та інтернету", - підкреслив він.

Також для ліквідування наслідків бойових дій з резервного фонду було виділено перший мільярд гривень для звільнених областей - вони підуть на поточні ремонти, які планують завершити протягом наступних півтора місяця.

"Київська область отримає 400 млн грн, Чернігівська область - 250 млн грн, Сумська область - 250 млн грн і Житомирська - 100 млн грн. Кошти резервного фонду призначені на ремонт та заміну вікон, конструкцій дахів і покрівель, фасадів будинків, відновлення доріг, інженерних мереж та систем, зокрема тепла, газу, води, електроенергії, прибирання розбитої воєнної та цивільної техніки, очищення вулиць і прибудинкових територій", - розповів заступник голови ОП.

Також Тимошенко зазначив, що до "Дії" надійшло вже 66 тисяч заявок на відновлення постраждалих домівок внаслідок бойових дій. Наразі держава працює над першочерговим виділенням житла та надання роботи тимчасово переміщеним особам.

"Найближчим часом розпочинаємо будівництво житла, що буде надаватись тимчасово переміщеним особам. Вивчаємо ділянки для його будівництва та потужності в областях з точки зору наявності необхідних ресурсів та будівельних компаній для якнайшвидшої реалізації проекті", - наголосив він.

Як раніше зазначав Тимошенко, в рамках допомоги переселенцям планується побудова десятків тисяч квартир, а ключі від перших домівок вже можна буде отримати за декілька місяців.