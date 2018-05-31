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Интервью

"Газовое дело": суд продлил содержание под стражей одному из фигурантов

НовостиОбщество    31.05.2018 - 18:13
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

В отношении еще одного подозреваемого продлены процессуальные обязанности

В Печерском районном суде города Киева сегодня 31 мая состоялось судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении руководителей предприятий - вероятных участников преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Сообщается, что на заседании суд продлил на 60 суток содержание под стражей одному обвиняемому, а в отношении еще одного обвиняемого продлены процессуальные обязанности, за исключением обязанности ношения электронного браслета.

В САП рассказали, что следующее заседание назначено на 2 июля на 14:00.

 

Сьогодні, 31 травня 2018 року, в Печерському районному суді міста Києва відбулося судове засідання з розгляду...

Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура 31 травня 2018 р.

Напомним, 27 апреля 2018 года обвинительный акт был направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Согласно информации НАБУ, с августа 2016 года до момента задержания в сентябре и октябре 2017 года - эти подозреваемые находились в розыске и систематически меняли место жительства.

По данным следствия, в течение 2013-2015 годов указанные лица занимали должности директоров двух обществ - победителей аукционов по продаже природного газа, где газ реализовывался по заниженным ценам. 

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Теги публикации: газовое дело, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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