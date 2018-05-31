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"Газова справа": суд продовжив утримання під вартою одному з фігурантів

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 18:13
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Стосовно ще одного підозрюваного продовжені процесуальні обов'язки

У Печерському районному суді міста Києва сьогодні 31 травня відбулося судове засідання з розгляду обвинувального акта у відношенні керівників підприємств - ймовірних учасників злочинної організації з розкрадання природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ВАТ "Укргазвидобування". Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Повідомляється, що на засіданні суд продовжив на 60 діб утримання під вартою одному обвинуваченому, а стосовно ще одного обвинуваченого продовжені процесуальні обов'язки, за винятком обов'язку носіння електронного браслета.

В САП розповіли, що наступне засідання призначено на 2 липня на 14:00.

 

Сьогодні, 31 травня 2018 року, в Печерському районному суді міста Києва відбулося судове засідання з розгляду...

Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура 31 травня 2018 р.

Нагадаємо, 27 квітня 2018 року обвинувальний акт було направлено в Печерський районний суд міста Києва для розгляду по суті. Згідно інформації НАБУ, з серпня 2016 року до моменту затримання у вересні і жовтні 2017 року - ці підозрювані перебували в розшуку і систематично змінювали місце проживання.

За даними слідства, протягом 2013-2015 років зазначені особи займали посади директорів двох товариств - переможців аукціонів з продажу природного газу, де газ реалізовувався за заниженими цінами.

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Теги публікації: газовое дело, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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