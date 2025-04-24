Газовий ринок України має функціонувати за ринковими принципами, - експерти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі першого заступника голови комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Олексія Кучеренка та заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрія Закревського.

За словами Кучеренка, минулого року ринок газу в Україні був фактично спотворений через дії державного постачальника.

"По суті, "Нафтогаз" минулого року спотворив цінову політику на ринку українському, в тому числі і для приватних компаній. І я очікую, що цього року абсолютно ринкова ціна буде як для населення, так і для енергетики", - заявив він.

Андрій Закревський погодився з позицією депутата, підкресливши необхідність переходу до реальних ринкових умов.

"Я з ним повністю погоджуюсь, що треба переходити на ринок",- зазначив він.

Закревський також звернув увагу на важливість залучення приватних гравців, які здатні брати участь в імпорті та зберіганні газу без використання коштів державного бюджету.

"Самі ринкові умови і ринкові гравці, вони допоможуть державі. Як той же саме ДТЕК, який зараз імпортує газ із Греції, чи інші великі приватні гравці. Вони можуть нам допомогти тим, що будуть наповнювати підземні сховища газу не за рахунок бюджету, а за рахунок приватних гравців", - наголосив експерт.

Нагадаємо, заступниця голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталя Бойко під час онлайн дискусії про український газовий сектор зазначила, що для збалансування ринку природного газу в Україні необхідно повертатися до ринкової моделі.