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Газовимірювальну станцію "Суджа" обстріляли росіяни, щоб звинуватити Україну, - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ спростував заяви РФ про обстріл станції у Суджі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська обстріляли газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області. Окупанти звинуватили у цьому Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Російська Федерація нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Так, ворог звинуватив наші Сили оборони у обстрілі газовимірювальної станції "Суджа". Ці звинувачення безпідставні", - йдеться у повідомленні.

Генштаб наголошує, що станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами. Зокрема, влітку минулого року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами.

За даними ЗСУ, напередодні ворог обстріляв ГВС "Суджа" з артилерії. 

У Генштабі заявили, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.

"Росіяни продовжують продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту. Просимо довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям", - додали в Генштабі ЗСУ.

 

Пожежа на станції у Суджі

Нагадаємо, в ніч на 21 березня з'явилася інформація, що на газовимірювальній станції "Суджа" в Курській області почалася масштабна пожежа. У мережі заявили про обстріл станції, а російські пабліки звинуватили Україну.

Вогонь з території станції бачили у Курську, Бєлгороді та на кордоні з Сумською областю.

Варто зазначити, що через станцію у Суджі здійснювався транзит російського газу через територію України. Втім, з 1 січня 2025 року транзит офіційно припинився, Україна відмовилася продовжувати угоду.

ГВС "Суджа" знаходилася під контролем України з літа 2024 року, коли Сили оборони розпочали операцію у Курській області.

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Курська областьСуджаГенштаб ВСУВійна в Україні