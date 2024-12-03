Газовидобувні компанії закликають до діалогу з НКРЕКП стосовно тарифів на транспортування газу

Асоціація газовидобувних компаній України звернулася до НКРЕКП із запитом щодо організації зустрічі для обговорення нових тарифів на транспортування газу на 2025-2029 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист асоціації до Регулятора.

Проєкт постанови, схвалений Нацкомісією 13 листопада 2024 року, передбачає значне збільшення тарифів для точок входу та виходу газу в Україні.

У листі до Регулятора асоціація підкреслила важливість стабільної роботи газотранспортної системи і розповіла про наслідки зростання витрат.

"Будь-яке збільшення витрат для видобувників автоматично призведе до нарощення вартості природного газу для кінцевого споживача", - зазначили газовидобувники.

Асоціація також звернула увагу на відсутність необхідної інформації в обґрунтуванні проєкту, що ускладнює розуміння ключових параметрів нових тарифів. У цьому контексті згадали Регламент ЄС 2017/460 від 16.03 2017 р., який зобов'язує операторів газотранспортних мереж публікувати інформацію про тарифи - це дозволяє учасникам ринку зрозуміти, як визначають ціни на транспортування газу.

"В обґрунтуванні до проєкту постанови фактично відсутня будь-яка інформація/показники відповідно до статті 30 Регламенту. В свою чергу, це не дає замовникам послуг транспортування навіть на поверхневому рівні ознайомитися з інформацією та показниками, які були використані для розрахунку тарифів в проєкті постанови", - підкреслюють в асоціації.

Також асоціація зауважує, що НКРЕКП не планує проводити відкриті обговорення цього проєкту, посилаючись на постанови, які регулюють питання тарифів під час воєнного стану та захисту інформації про критичну інфраструктуру.

Асоціація закликає НКРЕКП врахувати її зауваження і організувати конфіденційну зустріч за участю ключових гравців ринку газу для обговорення основних показників роботи газотранспортної системи, що впливають на тарифи.

"Асоціація звертається до НКРЕКП із проханням організувати непублічну, конфіденційну зустріч за участі ключових суб’єктів ринку природного газу, таких як НАК "Нафтогаз України", АТ "Укргазвидобування", Оператора ГТС та асоціації", - зазначають в організації.

Нагадаємо, народний депутат та голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради із розслідування формування цін і тарифів на енергоресурси та комунальні послуги Олексій Кучеренко також вимагає розкрити подробиці формування нових тарифів для "Оператора ГТС України". Він направив відповідний депутатський запит голові НКРЕКП.