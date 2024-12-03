Газодобывающие компании призывают к диалогу с НКРЭКУ по вопросу тарифов на транспортировку газа

Ассоциация газодобывающих компаний Украины обратилась в НКРЭКУ с запросом по организации встречи для обсуждения новых тарифов на транспортировку газа на 2025-2029 годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо ассоциации к регулятору.

Проект постановления, одобренный Нацкомиссией 13 ноября 2024 г., предусматривает значительное увеличение тарифов для точек входа и выхода газа в Украине.

В письме Регулятору ассоциация подчеркнула важность стабильной работы газотранспортной системы и рассказала о последствиях роста затрат.

"Любое увеличение расходов для добытчиков автоматически приведет к наращиванию стоимости природного газа для конечного потребителя", - отметили газодобытчики.

Ассоциация также обратила внимание на отсутствие необходимой информации в обосновании проекта, что затрудняет понимание ключевых параметров новых тарифов. В этом контексте упомянули Регламент ЕС 2017/460 от 16.03 2017 г., обязывающий операторов газотранспортных сетей публиковать информацию о тарифах – это позволяет участникам рынка понять, как определяют цены на транспортировку газа.

"В обосновании к проекту постановления фактически отсутствует какая-либо информация/показатели в соответствии со статьей 30 Регламента. В свою очередь, это не дает заказчикам транспортировки даже на поверхностном уровне ознакомиться с информацией и показателями, использованными для расчета тарифов в проекте постановления", - подчеркивают в ассоциации.

Также ассоциация отмечает, что НКРЭКУ не планирует проводить открытые обсуждения этого проекта, ссылаясь на постановления, регулирующие вопросы тарифов во время военного положения и защиты информации о критической инфраструктуре.

Ассоциация призывает НКРЭКУ учесть ее замечания и организовать конфиденциальную встречу с участием ключевых игроков рынка газа для обсуждения основных показателей работы газотранспортной системы, влияющих на тарифы.

"Ассоциация обращается в НКРЭКУ с просьбой организовать непубличную, конфиденциальную встречу с участием ключевых субъектов рынка природного газа, таких как НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча", Оператора ГТС и ассоциации", - отмечают в организации.

Напомним, народный депутат и глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию формирования цен и тарифов на энергоресурсы и коммунальные услуги Алексей Кучеренко также требует раскрыть подробности формирования новых тарифов для "Оператора ГТС Украины". Он направил соответствующий депутатский запрос главе НКРЭКУ.