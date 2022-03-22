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Газоснабжение в Изюме частично восстановлено, - РГК

Фото: газовый вентиль (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

Специалистам АО "Харьковгаз" удалось частично восстановить газоснабжение в городе Изюм. Благодаря усилиям газовиков возобновлена работа одного из газораспределительных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба региональной газовой компании.

"Сотрудники АО "Днепропетровскгаз" вместе с местной ОТГ осуществили сложный ремонт и возобновили газоснабжение для более чем 350 бытовых потребителей. В Запорожской области газовики вернули газ сразу для 150 потребителей", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что всего за сутки 21 марта газовикам удалось восстановить доставку газа к 3260 домохозяйствам в Харьковской, Николаевской и Житомирской областях. С начала войны российские оккупанты лишили газа почти 280 000 домохозяйств по всей Украине.

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ХарьковГаз