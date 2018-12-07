Газораспределительные компании просят АМКУ проверить действия "Укртрансгаза"

Иллюстративное фото (УНИАН)

"Укртрансгаз" обвиняет операторов ГРМ группы РГК в дестабилизации информационной платформы, которая произошла из-за задвоенности номинаций

Газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, готовят обращение в Антимонопольный комитет Украины с просьбой проверить действия "Укртрансгаза", которые направлены на дискредитацию конкурентов и усиления монопольного положения группы "Нафтогаз" на рынке. Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

На протяжении ноября-декабря газораспределительные компании (Операторы ГРМ), работающие под брендом РГК столкнулись с некорректной работой информационной платформы для суточного балансирования и регулярными проблемами в получении номинаций от "Укртрансгаза".

"Газораспределительные компании начали ежедневное информирование клиентов об отсутствии номинаций на корпоративных сайтах и в соцсетях. По состоянию на вечер 6 декабря 2018 года по данным из 15 областей Украины "Укртрансгаз" не предоставил номинации для 10287 потребителей. В том числе, не имеют номинаций более 2 тысяч школ, детских садов, больниц и других объектов социальной инфраструктуры. Согласно постановления НКРЭКУ №788 от 27 июля 2018 года такие номинации должны быть обработаны "Укртрансгазом" до 25 числа месяца предшествующего месяця поставки, как предусмотрено Кодексом ГТС в редакции по состоянию 27 июля 2018 года. Отметим, что в 6 из этих 15 областей введено военное положение. Поэтому потребители в этих областях не могут быть отключены по причине отсутствия номинации", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отмечают, что ошибки и перебои с предоставлением номинаций в ноябре и декабре коснулись в первую очередь операторов ГРМ, которые работают под брендом РГК.

"Такие действия "Укртрансгаза" носят признаки преднамеренного злоупотребления функциями оператора ГТС, который действует в интересах укрепления монопольного положения своей материнской структуры – НАК "Нафтогаз Украины" - и вытеснения с рынка независимых газовых трейдеров", - говорится в сообщении.

"Укртрансгаз" обвиняет операторов ГРМ группы РГК в дестабилизации информационной платформы, которая произошла из-за задвоенности номинаций по 100 потребителям. Платформа суточного балансирования создана и администрируется "Укртрансгазом". Она не должна допускать возможности подавать более одной номинации на одного потребителя. В пресс-службе подчеркивают, что никто из операторов ГРМ не может технически вмешиваться в работу платформы.

"Задвоение номинаций - это постоянная проблема работы оператора ГТС. Еще в ноябре в десяти регионах Украины дублировались номинации у 25 крупных потребителей газа. Во всех случаях "Укртрансгаз" оформил вторую номинацию на материнскую компанию - НАК "Нафтогаз Украини". Данные факты еще раз подтверждают, что "Укртрансгаз" не в состоянии наладить корректную работу информационной платформы и пытается переложить ответственность за свои недоработки на участников рынка. Следует отметить, что информационная кампания со стороны "Нафтогаза" в СМИ и соцсетях направлена исключительно против операторов ГРМ, которые работают под брендом РГК", - говорится в сообщении.

"Поскольку операторы ГРМ не уверены, что информация об отсутствии номинации у потребителя газа является объективной, а не умышленной ошибкой со стороны администраторов информационной платформы, они просят НКРЭКУ разъяснить, как им действовать в таком случае. Поскольку законодательство предусматривает безоговорочное отключение потребителя от газа в случае отсутствия у него номинации", - сообщают в пресс-службе.

Операторы ГРМ также обращают внимание на свою полную готовность к введению суточного балансирования, переход на которое в очередной раз срывается по вине непрофессиональных действий Группы "Нафтогаз".