Газорозподільні компанії просять АМКУ перевірити дії "Укртрансгазу"

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"Укртрансгаз" звинувачує операторів ГРМ групи РГК в дестабілізації інформаційної платформи, яка сталася через задвоєння номінацій

Газорозподільні компанії, які працюють під брендом РГК, готують звернення в Антимонопольний комітет України з проханням перевірити дії "Укртрансгазу", які спрямовані на дискредитацію конкурентів та посилення монопольного становища групи "Нафтогаз" на ринку. Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

Протягом листопада-грудня газорозподільні компанії (Оператори ГРМ), які працюють під брендом РГК зіткнулися з некоректною роботою інформаційної платформи для добового балансування та регулярними проблемами в отриманні номінацій від "Укртрансгазу".

"Газорозподільні компанії почали щоденне інформування клієнтів про відсутність номінацій на корпоративних сайтах і в соцмережах. Станом на вечір 6 грудня 2018 року за даними з 15 областей України "Укртрансгаз" не надав номінації для 10287 споживачів. В тому числі, не мають номінацій більше 2 тисяч шкіл, дитячих садків, лікарень та інших об'єктів соціальної інфраструктури. Згідно постанови НКРЕКП №788 від 27 липня 2018 року такі номінації повинні бути оброблені "Укртрансгазом" до 25 числа місяця, що передує місяця постачання, як передбачено Кодексом ГТС в редакції станом на 27 липня 2018 року. Зазначимо, що у 6 з цих 15 областей введено воєнний стан. Тому споживачі в цих областях не можуть бути відключені через відсутність номінації", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначають, що помилки і перебої з наданням номінацій в листопаді і грудні торкнулися в першу чергу операторів ГРМ, які працюють під брендом РГК.

"Такі дії "Укртрансгазу" мають ознаки навмисного зловживання функції оператора ГТС, який діє в інтересах зміцнення монопольного положення своєї материнської структури – НАК "Нафтогаз України" - і витіснення з ринку незалежних газових трейдерів", - йдеться в повідомленні.

"Укртрансгаз" звинувачує операторів ГРМ групи РГК в дестабілізації інформаційної платформи, яка сталася через задвоєння номінацій по 100 споживачам. Платформа добового балансування створена і адмініструється "Укртрансгазом". Вона не повинна допускати можливості подавати більше однієї номінації на одного споживача. У прес-службі підкреслюють, що ніхто з операторів ГРМ не може технічно втручатися в роботу платформи.

"Задвоєння номінацій - це постійна проблема роботи оператора ГТС. Ще в листопаді в десяти регіонах України дублювалися номінації у 25 великих споживачів газу. У всіх випадках "Укртрансгаз" оформив другу номінацію на материнську компанію - НАК "Нафтогаз України". Дані факти ще раз підтверджують, що "Укртрансгаз" не в змозі налагодити коректну роботу інформаційної платформи і намагається перекласти відповідальність за свої недоробки на учасників ринку. Слід зазначити, що інформаційна кампанія з боку "Нафтогазу" в ЗМІ і соцмережах спрямована виключно проти операторів ГРМ, які працюють під брендом РГК", - йдеться в повідомленні.

"Оскільки оператори ГРМ не впевнені, що інформація про відсутність номінації у споживача є об'єктивною, а не навмисною помилкою з боку адміністраторів інформаційної платформи, вони просять НКРЕКП роз'яснити, як їм діяти в такому випадку. Оскільки законодавство передбачає беззастережне відключення споживача від газу у разі відсутності у нього номінації", - повідомляють в прес-службі.

Оператори ГРМ також звертають увагу на свою повну готовність до введення добового балансування, перехід на яке в черговий раз зривається з вини непрофесійних дій Групи "Нафтогаз".