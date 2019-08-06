На газопроводах Кривого Рога участились утечки

В течение 6 месяцев 2019 специалисты "Криворожгаза" провели обследование 1716 км газопроводов. Выявлено 44 утечки газа, что в 5,5 раз больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Существенное ухудшение состояния газопроводов связано с хроническим дефицитом средств на капитальный ремонт. Недостаток финансирования является результатом того, что НКРЭКУ уже более трех лет не повышает тариф на распределение газа для "Криворожгаза". Пока он в три раза меньше минимально необходимого. Имеющейся тарифной выручки компании хватает только на поддержание работы сети и неотложные ремонты", - говорится в сообщении.

С начала года полное техническое обследование проведено на 1716 км газопроводов Кривого Рога и Криворожского района. В ходе было выявлено более 3 км газопроводов, подлежащих капитальному ремонту и свыше 44 утечек газа.

"Поскольку газотранспортную систему прокладывали еще в 60-70-х годах, количество газопроводов, требующих ремонта, ежегодно растет. В рамках имеющихся средств АО "Криворожгаз" продолжает неотложные ремонты для бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения Кривого Рога", - отметил главный инженер АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

По словам пресс-службы, главная задача специалистов заключается в проведении проверок технического состояния газопроводов, сокращение потерь природного газа и обеспечения безаварийной и бесперебойной транспортировки газа для клиентов АО "Криворожгаз".

"Но объемы инвестиций, которые утверждаются НКРЭКУ, покрывает лишь расходы на неотложные ремонты и поддержание газовых сетей в рабочем состоянии. Это связано с тем, что тариф на распределение АО "Криворожгаз" не пересматривался НКРЭКУ уже три года, и остается на уровни 2016 года, что делает невозможным увеличение финансирования. Компания продолжает получать 35 коп. с одной распределенного кубометра газа", - говорится в сообщении.