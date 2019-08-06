На газопроводах Кривого Рогу почастішали витоки

Протягом 6 місяців 2019 фахівці "Криворіжгазу" провели обстеження 1716 км газопроводів. Виявлено 44 витоків газу, що в 5,5 разів більше, ніж у минулому році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Істотне погіршення стану газопроводів пов'язано з хронічним дефіцитом коштів на капітальний ремонт. Недолік фінансування є результатом того, що НКРЕКП вже більше трьох років не підвищує тариф на розподіл газу для "Криворіжгазу". Поки він в три рази менше мінімально необхідного. Наявною тарифної виручки компанії вистачає тільки на підтримку роботи мережі та невідкладні ремонти", - йдеться в повідомленні.

З початку року повне технічне обстеження проведено 1716 км газопроводів Кривого Рогу і Криворізького району. У ході було виявлено понад 3 км газопроводів, що підлягають капітальному ремонту та понад 44 витоків газу.

"Оскільки газотранспортну систему прокладали ще у 60-70-х роках, кількість газопроводів, що потребують ремонту, щороку зростає. У межах наявних коштів АТ "Криворіжгаз" продовжує невідкладні ремонти для безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Кривого Рогу", - зазначив головний інженер АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

За словами прес-служби, головне завдання фахівців полягають у проведенні перевірок технічного стану газопроводів, скорочення втрат природного газу і забезпечення безаварійного і безперебійного транспортування газу для клієнтів АТ "Криворіжгаз".

"Але обсяги інвестицій, які затверджуються НКРЕКП, покриває лише витрати на невідкладні ремонти та підтримання газових мереж в робочому стані. Це пов'язано з тим, що тариф на розподіл АТ "Криворіжгаз" не переглядався НКРЕКП вже три роки, і залишається на рівні 2016 року, що унеможливлює збільшення фінансування. Компанія продовжує отримувати 35 коп. з однієї розподіленого кубометра газу", - йдеться в повідомленні.