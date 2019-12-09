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Газопровод "Северный поток-2" не построят вовремя

Новости » Промышленность     09.12.2019 - 19:48
Газопровод "Северный поток-2" не построят вовремя
Иллюстративное фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Строительство газопровода затягивается на несколько месяцев

В понедельник, 9 декабря, компания-оператор газопровода "Северный поток-2" сообщила, что не смогут уложиться в озвученные ранее сроки строительства энергетического объекта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, планировалось, что компания завершит строительство газопровода в ближайшие месяцы.

"Мы запланировали, что в ближайшие месяцы завершим проект в соответствии со всеми правовыми и техническими нормами", - подчеркнули в компании.

Впрочем, представители компании не смогли назвать точной даты завершения сооружения трубопровода через погодные условия. Ранее планировалось до конца 2019 года ввести объект в эксплуатацию.

На данный момент проложено уже 2,1 тыс. километров труб двух ниток газопровода. Еще осталось проложить около 300 километров. Планируется, что после ввода в эксплуатацию по этому газопроводу ежегодно будет транспортироваться из Российской Федерации в Германию 55 миллиардов кубометров газа.

Примерно такое же количество газа ежегодно из России поступает по газопроводу "Северный поток-1", который был введен в эксплуатацию ранее.

Напомним, Сенат Соединенных Штатов включил санкции против "Северного потока-2" в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Санкции будут применяться к компаниям, занимающимся прокладкой российского газопровода.

Кроме того, по словам президента США Дональда Трампа, он еще не определился с санкциями в отношении проекта газопровода "Северного потока-2". По его словам, это вопрос Германия должна решать самостоятельно.

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