Газобетон по выгодным ценам

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Газобетон - популярный строительный материал, который совместил в себе лучшие качества. Сегодня такой высококачественный строительный материал востребован не только среди начинающих строителей, но и профессионалов. Помимо прочности и долговечности, он ещё обладает устойчивостью к морозам, огню и отличными теплоизоляционными свойствами. Данный материал легко обрабатывается для дальнейшего использования и обладает низким удельным весом. Благодаря особой структуре, звукоизоляционные свойства газобетонных блоков выше, чем у кирпича, особенно в диапазоне низких шумовых частот. Кроме этого, газобетон не выделяет вредных веществ, не разрушается от воздействия низких температур, соответствует высоким требованиям пожарной безопасности и относится к негорючим стройматериалам.

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