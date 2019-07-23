Газобетон за вигідними цінами

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Якісний газобетон - комфортне будівництво

Газобетон - популярний будівельний матеріал, який поєднав у собі кращі якості. Сьогодні такий високоякісний будівельний матеріал затребуваний не тільки серед початківців будівельників, а й професіоналів. Крім міцності і довговічності, він ще має стійкість до морозів, вогню і відмінними теплоізоляційними властивостями. Даний матеріал легко обробляється для подальшого використання і володіє низькою питомою вагою. Завдяки особливій структурі, звукоізоляційні властивості газобетонних блоків вище, ніж у цегли, особливо в діапазоні низьких шумових частот. Крім цього, газобетон не виділяє шкідливих речовин, не руйнується від впливу низьких температур, відповідає високим вимогам пожежної безпеки і відноситься до негорючих будматеріалів.

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