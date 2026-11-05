Газ вже вище 60 грн, а бензин подешевшав: як змінилися ціни на АЗС 5 листопада

Станом на 5 листопада на українських автозаправних станціях спостерігається різноспрямована динаміка цін:державна мережа "Укрнафта" знизила вартість бензину, тоді як автогаз на окремих АЗС додав у ціні до 1,60 грн.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
"Укрнафта" знизила ціни на весь бензин: Державна мережа єдина на ринку переписала цінники у бік зменшення, скинувши по 1,00 грн/л на всі марки. Відтепер стандартний А-95 коштує 87,90 грн/л, фірмовий А-95 Energy - 90,90 грн/л, а А-92 - 85,90 грн/л.
Автогаз стрибнув у ціні до +1,60 грн: Автогаз залишається найдинамічнішим сегментом. Найбільше підвищення зафіксовано на SOCAR - одразу на +1,60 грн/л (до 61,50 грн/л, що є найвищою ціною на ринку). У мережі OKKO газ подорожчав на +1,00 грн/л (до 60,90 грн/л).
Дизельне пальне зберігає стабільність: Ціни на дизель залишаються незмінними в усіх досліджуваних мережах. Найдешевше Євро-ДП пропонує UPG (102,90 грн/л), найдорожче - SOCAR (108,00 грн/л за NANO та 111,00 грн/л за NANO Extro).
Зберігається значний розрив між мережами: Цінова різниця на літрі бензину А-95 між преміум-сегментом (SOCAR - 95,90 грн) та економ-пропозицією ("Укрнафта" - 87,90 грн) наразі становить 8,00 грн/л.
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