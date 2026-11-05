Газ уже выше 60 грн, а бензин подешевел: как изменились цены на АЗС 5 ноября

На 5 ноября на украинских автозаправочных станциях наблюдается разнонаправленная динамика цен: государственная сеть "Укрнафта" снизила стоимость бензина, тогда как автогаз на отдельных АЗС прибавил в цене до 1,60 грн.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.
"Укрнафта" снизила цены на весь бензин: Государственная сеть единственная на рынке переписала ценники в сторону уменьшения, сбросив по 1,00 грн/л на все марки. Теперь стандартный А-95 стоит 87,90 грн/л, фирменный А-95 Energy - 90,90 грн/л, а А-92 - 85,90 грн/л.
Автогаз прыгнул в цене до +1,60 грн: Автогаз остается самым динамичным сегментом. Наибольшее повышение зафиксировано на SOCAR - сразу на +1,60 грн/л (до 61,50 грн/л, что является самой высокой ценой на рынке). В сети OKKO газ подорожал на 1,00 грн/л (до 60,90 грн/л).
Дизельное топливо сохраняет стабильность: Цены на дизель остаются неизменными во всех исследуемых сетях. Дешевле всего Евро-ДИ предлагает UPG (102,90 грн/л), самое дорогое - SOCAR (108,00 грн/л за NANO и 111,00 грн/л за NANO Extro).
Сохраняется значительный разрыв между сетями: Ценовая разница на литре бензина А-95 между премиум-сегментом (SOCAR - 95,90 грн) и эконом-предложением ("Укрнафта" – 87,90 грн) сейчас составляет 8,00 грн/л.
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SOCAR
"Укрнафта"
UPG