Газ уже выше 60 грн, а бензин подешевел: как изменились цены на АЗС 5 ноября

Ситуация на рынке

"Укрнафта" снизила цены на весь бензин: Государственная сеть единственная на рынке переписала ценники в сторону уменьшения, сбросив по 1,00 грн/л на все марки. Теперь стандартный А-95 стоит 87,90 грн/л, фирменный А-95 Energy - 90,90 грн/л, а А-92 - 85,90 грн/л.

Автогаз прыгнул в цене до +1,60 грн: Автогаз остается самым динамичным сегментом. Наибольшее повышение зафиксировано на SOCAR - сразу на +1,60 грн/л (до 61,50 грн/л, что является самой высокой ценой на рынке). В сети OKKO газ подорожал на 1,00 грн/л (до 60,90 грн/л).

Дизельное топливо сохраняет стабильность: Цены на дизель остаются неизменными во всех исследуемых сетях. Дешевле всего Евро-ДИ предлагает UPG (102,90 грн/л), самое дорогое - SOCAR (108,00 грн/л за NANO и 111,00 грн/л за NANO Extro).

Сохраняется значительный разрыв между сетями: Ценовая разница на литре бензина А-95 между премиум-сегментом (SOCAR - 95,90 грн) и эконом-предложением ("Укрнафта" – 87,90 грн) сейчас составляет 8,00 грн/л.

Фото: цены на АЗС 5 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 5 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 109,90 грн

ДТ Евро: 106,90 грн

Газ: 60,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 109,90 грн

ДТ Евро-5: 106,90 грн

Газ: 59,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн

Бензин NANO 95: 98,90 грн

Бензин А-95: 95,90 грн

ДТ NANO Extro: 111,00 грн

ДТ NANO: 108,00 грн

Газ: 61,50 грн (+1,6 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 90,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95: 87,90 грн (-1 грн)

Бензин А-92: 85,90 грн (-1 грн)

ДТ (Energy): 105,90 грн

ДТ: 103,90 грн

Газ: 57,90 грн

UPG