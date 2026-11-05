Газ вже вище 60 грн, а бензин подешевшав: як змінилися ціни на АЗС 5 листопада
Станом на 5 листопада на українських автозаправних станціях спостерігається різноспрямована динаміка цін:державна мережа "Укрнафта" знизила вартість бензину, тоді як автогаз на окремих АЗС додав у ціні до 1,60 грн.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
"Укрнафта" знизила ціни на весь бензин: Державна мережа єдина на ринку переписала цінники у бік зменшення, скинувши по 1,00 грн/л на всі марки. Відтепер стандартний А-95 коштує 87,90 грн/л, фірмовий А-95 Energy - 90,90 грн/л, а А-92 - 85,90 грн/л.
Автогаз стрибнув у ціні до +1,60 грн: Автогаз залишається найдинамічнішим сегментом. Найбільше підвищення зафіксовано на SOCAR - одразу на +1,60 грн/л (до 61,50 грн/л, що є найвищою ціною на ринку). У мережі OKKO газ подорожчав на +1,00 грн/л (до 60,90 грн/л).
Дизельне пальне зберігає стабільність: Ціни на дизель залишаються незмінними в усіх досліджуваних мережах. Найдешевше Євро-ДП пропонує UPG (102,90 грн/л), найдорожче - SOCAR (108,00 грн/л за NANO та 111,00 грн/л за NANO Extro).
Зберігається значний розрив між мережами: Цінова різниця на літрі бензину А-95 між преміум-сегментом (SOCAR - 95,90 грн) та економ-пропозицією ("Укрнафта" - 87,90 грн) наразі становить 8,00 грн/л.
Деталізація цін на АЗС 5 листопада
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 109,90 грн
- ДП Євро: 106,90 грн
- Газ: 60,90 грн (+1 грн)
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 109,90 грн
- ДП Євро-5: 106,90 грн
- Газ: 59,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 105,00 грн
- Бензин NANO 95: 98,90 грн
- Бензин А-95: 95,90 грн
- ДП NANO Extro: 111,00 грн
- ДП NANO: 108,00 грн
- Газ: 61,50 грн (+1,6 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 90,90 грн (-1 грн)
- Бензин А-95: 87,90 грн (-1 грн)
- Бензин А-92: 85,90 грн (-1 грн)
- ДП (Energy): 105,90 грн
- ДП: 103,90 грн
- Газ: 57,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 92,90 грн
- Бензин A-95: 89,90 грн
- ДП upgDIESEL: 105,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 58,90 грн