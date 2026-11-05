Газ вже вище 60 грн, а бензин подешевшав: як змінилися ціни на АЗС 5 листопада

Станом на 5 листопада на українських автозаправних станціях спостерігається різноспрямована динаміка цін:державна мережа "Укрнафта" знизила вартість бензину, тоді як автогаз на окремих АЗС додав у ціні до 1,60 грн.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

"Укрнафта" знизила ціни на весь бензин: Державна мережа єдина на ринку переписала цінники у бік зменшення, скинувши по 1,00 грн/л на всі марки. Відтепер стандартний А-95 коштує 87,90 грн/л, фірмовий А-95 Energy - 90,90 грн/л, а А-92 - 85,90 грн/л.

Автогаз стрибнув у ціні до +1,60 грн: Автогаз залишається найдинамічнішим сегментом. Найбільше підвищення зафіксовано на SOCAR - одразу на +1,60 грн/л (до 61,50 грн/л, що є найвищою ціною на ринку). У мережі OKKO газ подорожчав на +1,00 грн/л (до 60,90 грн/л).

Дизельне пальне зберігає стабільність: Ціни на дизель залишаються незмінними в усіх досліджуваних мережах. Найдешевше Євро-ДП пропонує UPG (102,90 грн/л), найдорожче - SOCAR (108,00 грн/л за NANO та 111,00 грн/л за NANO Extro).

Зберігається значний розрив між мережами: Цінова різниця на літрі бензину А-95 між преміум-сегментом (SOCAR - 95,90 грн) та економ-пропозицією ("Укрнафта" - 87,90 грн) наразі становить 8,00 грн/л.

Фото: ціни на АЗС 5 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 5 листопада

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 109,90 грн

ДП Євро: 106,90 грн

Газ: 60,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 109,90 грн

ДП Євро-5: 106,90 грн

Газ: 59,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн

Бензин NANO 95: 98,90 грн

Бензин А-95: 95,90 грн

ДП NANO Extro: 111,00 грн

ДП NANO: 108,00 грн

Газ: 61,50 грн (+1,6 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 90,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95: 87,90 грн (-1 грн)

Бензин А-92: 85,90 грн (-1 грн)

ДП (Energy): 105,90 грн

ДП: 103,90 грн

Газ: 57,90 грн

UPG