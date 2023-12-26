Газ видобували на "їх" території. Сім'я на Прикарпатті самостійно врізалась в трубопровід

У селі на Прикарпатті мешканці крали газ з трубопроводу, бо його нібито видобували на "їх" території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрнафту ".

Мешканці одного з сіл Надвірнянського району Івано-Франківської області у 2018 р. під час реконструкції газопроводу відмовилися від пропозиції керівництва ПАТ "Укрнафта" на безоплатне підключення до газомережі.

Натомість вони вчинили несанкціоновану врізку в газопровід НГВУ "Надвірнанафтогаз" ПАТ "Укрнафта" та незаконно відбирали газ для власних побутових потреб.

Після викриття несанкційованої врізки, мешканці району заявили, що НГВУ "Надвірнанафтогаз" видобуває газ на їхній території.

Івано-Франківський науково-дослідний і проєктний інститут ПАТ "Укрнафта" підрахував, що витрати нафтового газу, що міг бути несанкціоновано відібраний, становлять 3859 м.куб на добу.

З врахуванням вартості газу для населення на рівні 7,96 грн за 1 м.куб, щодоби несанкціоновано відбирався газ на 30 718,00 грн або 11 211 937,00 грн за рік.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Житомирській області правоохоронці викрили підприємство на крадіжці державного природного газу. Підприємство незаконно врізалося в газопровід, що могло спричинити техногенну надзвичайну ситуацію.

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