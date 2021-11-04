Могло повлечь ЧС. В Житомирской области предприятие незаконно врезалось в газопровод

В Житомирской области правоохранители разоблачили предприятие на краже государственного природного газа. Предприятие незаконно врезалось в газопровод, что могло повлечь техногенную чрезвычайную ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Врезку в газовую магистраль предприятие сделало под видом проведения работ по благоустройству территории.

"Злоумышленники похищали природный газ для отопления административного здания и производственных складов областного предприятия. Нанесенный государству ущерб специалисты оценивают в 47 млн гривен", - рассказали в СБУ.

Такие действия, как объясняют в СБУ, могли привести к чрезвычайной ситуации, поскольку падение давления в газопроводе и аварийное блокирование газоснабжения ставило под угрозу стабильную деятельность критически важной сферы жизнеобеспечения.

"Непромышленные потребители газа в райцентре, кроме того, что подвергались опасности, еще и платили за тепло для менеджмента предприятия, поскольку объемы похищенного природного газа списывали как "потери" и включали в тариф по транспортировке природного газа", - отметили в службе.

Сейчас ведется расследование по факту повреждения магистрального газопровода. Правоохранители изучают обстоятельства незаконного подключения предприятия к газопроводу и объемы украденного газа.