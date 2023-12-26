Газ добывался на "их" территории. Семья на Прикарпатье самостоятельно врезалась в трубопровод

В селе на Прикарпатье жители воровали газ из трубопровода, потому что его якобы добывали на "их" территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрнафту ".

Жители одного из сел Надворнянского района Ивано-Франковской области в 2018 г. во время реконструкции газопровода отказались от предложения руководства ПАО "Укрнафта" на бесплатное подключение к газосети.

Вместо этого они совершили несанкционированную врезку в газопровод НГДУ "Надворнаянефтегаз" ПАО "Укрнафта" и незаконно отбирали газ для собственных бытовых нужд.

После разоблачения несанкционированной врезки, жители района заявили, что НГДУ "Надворнаянефтегаз" добывает газ на их территории.

Ивано-Франковский научно-исследовательский и проектный институт ПАО "Укрнафта" подсчитал, что расходы нефтяного газа, который мог быть несанкционированно отобран, составляют 3859 м.куб в сутки.

С учетом стоимости газа для населения на уровне 7,96 грн за 1 м.куб ежесуточно несанкционированно отбирался газ на 30 718,00 грн или 11 211 937,00 грн за год.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Житомирской области правоохранители разоблачили предприятие на краже государственного природного газа. Предприятие незаконно врезалось в газопровод, что могло повлечь за собой техногенную чрезвычайную ситуацию.

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