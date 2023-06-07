Газ в Україні за рік подешевшав майже втричі: скільки коштує паливо

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за травень 2023 року. Вартість становила 11 163,77 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 22,4% менше, ніж на місяць раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства .

Середня ціна газу розраховується за формулою з метою Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

За даними міністерства, середня ціна впала до мінімуму з початку розрахунку показника у березні минулого року. За останній рік ціна опустилася майже втричі.

Падіння цін у Європі

У травні 2023 року європейські ціни на природний газ впали до найнижчого рівня більш як за два роки. Ціна газу на TFT у Нідерландах впала до 24,2 євро за мегават-годину (близько 275 доларів за тисячу кубометрів).

Це стало різким поворотом після енергетичної кризи, внаслідок якої минулого року ціни досягли безпрецедентного рівня - 340 євро за мегават-годину. І зараз мало ознак того, що спад скоро припиниться.

Падіння цін підриває один із головних козирів президента РФ Володимира Путіна - можливість скоротити постачання газу до регіону.

Нагадаємо, НБУ різко знизив прогноз щодо цін на газ у Європі. НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах впадуть на 43,8% до 766,5 доларів за тисячу кубометрів.