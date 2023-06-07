Газ в Украине за год подешевел почти в три раза: сколько стоит топливо

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за май 2023 года. Стоимость составила 11 163,77 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 22,4% меньше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министерства .

Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр.

По данным министерства, средняя цена упала до минимума с начала расчета показателя в марте прошлого года. За последний год цена опустилась почти в три раза.

Падение цен в Европе

В мае 2023 года европейские цены на природный газ упали до самого низкого уровня более чем за два года. Цена газа на TFT в Нидерландах упала до 24,2 евро за мегаватт-час (около 275 долларов за тысячу кубометров).

Это стало резким поворотом после энергетического кризиса, в результате которого в прошлом году цены достигли беспрецедентного уровня - 340 евро за мегаватт-час. И сейчас мало признаков того, что спад скоро прекратится.

Падение цен подрывает один из главных козырей президента РФ Владимира Путина - возможность сократить поставки газа в регион.

Напомним, НБУ резко снизил прогноз по ценам на газ в Европе. НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах упадут на 43,8% до 766,5 долларов за тысячу кубометров.