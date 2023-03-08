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Газ в Україні подешевшав до мінімуму за рік

Фото: ціни на газ в Україні впали до мінімуму з початку війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за лютий 2023 року. Вартість становила 20 727,73 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 12,6% менше, ніж на місяць раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства .

Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

За даними міністерства, середня ціна впала до мінімуму з початку розрахунку показника у березні минулого року:

Нагадаємо, тарифи на газ та тепло для населення залишаться без змін до кінця війни. Верховна рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду під час війни.

Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

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Ціна на газМіністерство економіки