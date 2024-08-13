Газ в Україні дорожчає третій місяць поспіль

Фактична ціна реалізації газу в Україні в липні 2024 року зросла на 1,1% до 12 699 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства економіки.
Таким чином газ дорожчає третій місяць після зниження ціни протягом шести місяців поспіль. Газ коштує дорожче, ніж у липні минулого року (10 833 гривень).
Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 440 доларів за тисячу кубометрів (18,2 тисячі гривень). Ціни зросли до максимуму з грудня після переходу ДВС "Суджа" у Курській області під контроль України. Газ дорожчає на тлі побоювань, що постачання буде порушено. Однак Україна і Росія мають намір продовжувати постачання.
НБУ очікує, що ціни на природний газ на європейському ринку, незважаючи на збереження високої волатильності, поступово знижуватимуться на всьому прогнозному горизонті через збільшення виробництва ЗПГ у світі, насамперед у США, Катарі та Австралії.
За даними НБУ, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах 2023 року впали на 65,7% до 465,6 доларів за 1 тисячу кубометрів.
НБУ прогнозує, що у 2024 році ціни впадуть на 23,8% до 354,6 доларів за тисячу кубометрів, у 2025 році зростуть на 8,5% до 384,7 доларів, у 2026 році впадуть на 12,5% до 336, 5 доларів.