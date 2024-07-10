Газ в Україні дорожчає другий місяць поспіль після зниження цін протягом півроку

Таким чином газ дорожчає другий місяць після зниження ціни протягом шести місяців поспіль. Газ коштує дорожче, ніж у червні минулого року (10 743 гривень).

Зростання цін на газ може бути спричинене девальвацією гривні. Середній офіційний курс долара зріс у червні на 1,9% до 40,48 гривень.

Прогноз ціни

Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 350 доларів за тисячу кубометрів (14,3 тисячі гривень).

НБУ прогнозує, що ціни на природний газ на європейському ринку будуть поступово падати. Це відбудеться завдяки збільшенню виробництва зрідженого газу (ЗПГ), насамперед у США та Катарі.

За даними НБУ, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах 2023 року впали на 65,7% до 465,6 доларів за 1 тисячу кубометрів.