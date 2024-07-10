Газ в Украине дорожает второй месяц подряд после снижения цен в течение полугода

Таким образом, газ дорожает второй месяц после снижения цены в течение шести месяцев подряд. Газ стоит дороже, чем в июне прошлого года (10 743 гривен).

Рост цен на газ может быть вызван девальвацией гривны. Средний официальный курс доллара вырос за июнь на 1,9% до 40,48 гривен.

Прогноз цены

Цены на газ в Европе сегодня находятся на уровне 350 долларов за тысячу кубометров (14,3 тысяч гривен).

НБУ прогнозирует, что цены на природный газ на европейском рынке будут постепенно падать. Это произойдет благодаря увеличению производства сжиженного газ (СПГ), прежде всего в США и Катаре.

По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2023 году упали на 65,7% до 465,6 долларов за 1 тысячу кубометров.