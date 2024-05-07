Газ в Україні дешевшає шостий місяць поспіль: скільки коштує паливо

Таким чином, газ дешевшає шостий місяць поспіль.

Прогноз ціни

Після різкого зростання ціни в Європі значно знизилися і сьогодні перебувають на рівні 355 доларів за тисячу кубометрів (14 тисяч гривень).

За прогнозом НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку будуть поступово падати. Це відбудеться завдяки збільшенню виробництва ЗПГ, насамперед у США та Катарі, постачанням російського дешевшого газу до Китаю та Індії, що зменшує конкуренцію за ЗПГ з боку країн Азії.

За даними НБУ, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах 2023 року впали на 65,7% до 465,6 доларів за 1 тисячу кубометрів. НБУ прогнозує, що у 2024 році ціни впадуть на 26,8% до 340,8 доларів за тисячу кубометрів, у 2025 році зростуть на 12,9% до 384,7 доларів, у 2026 році впадуть на 12,5% до 336, 5 доларів.