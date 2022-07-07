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Газ в Украине за последний месяц снова подорожал: сколько стоит топливо

Фото: Цены на газ в Украине поднялись до 1100 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за июнь 2022 года. Стоимость составила 32 193,55 гривен или 1 100,45 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министерства.

Таким образом, за последний месяц цена выросла на 3,3% в долларах и в гривнах.

Цена импортного газа

Кроме того, стоимость импортного природного газа в июне 2022 года составила 31 981,72 гривен или 1 145,87 долларов за 1 тыс. кубометров.

Газ за месяц подорожал на 11,3% в гривнах и на 15,7% в долларах.

Отметим, цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 года - 88 долларов за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла 250 долларов в начале 2021 года. В декабре на европейских биржах цена газа поднималась выше 2000 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, тарифы на газ и тепло для населения останутся без изменений до конца войны. Верховная рада одобрила в первом чтении правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов во время войны.

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Цена на газ