Газ в Україні за останній місяць знову подорожчав: скільки коштує паливо

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за червень 2022 року. Вартість склала 32 193,55 гривень або 1 100,45 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства.

Таким чином, за останній місяць ціна зросла на 3,3% в доларах і в гривнях. Ціна імпортного газу Крім того, вартість імпортного природного газу у червні 2022 року склала 31 981,72 Гривень або 1 145,87 доларів за 1 тис.кубометрів. Газ за місяць подорожчав на 11,3% в гривнях і на 15,7% в доларах.