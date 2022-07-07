Газ в Украине за последний месяц снова подорожал: сколько стоит топливо

Фото: Цены на газ в Украине поднялись до 1100 долларов (Getty Images)

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за июнь 2022 года. Стоимость составила 32 193,55 гривен или 1 100,45 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министерства.

Таким образом, за последний месяц цена выросла на 3,3% в долларах и в гривнах. Цена импортного газа Кроме того, стоимость импортного природного газа в июне 2022 года составила 31 981,72 гривен или 1 145,87 долларов за 1 тыс. кубометров. Газ за месяц подорожал на 11,3% в гривнах и на 15,7% в долларах.