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Газ в Україні за останній місяць знову подорожчав: скільки коштує паливо

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Україна, Четвер 07 липня 2022 09:05
Газ в Україні за останній місяць знову подорожчав: скільки коштує паливо Фото: ціни на газ в Україні піднялися до 1100 доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за червень 2022 року. Вартість склала 32 193,55 гривень або 1 100,45 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства.

Таким чином, за останній місяць ціна зросла на 3,3% в доларах і в гривнях.

Ціна імпортного газу

Крім того, вартість імпортного природного газу у червні 2022 року склала 31 981,72 Гривень або 1 145,87 доларів за 1 тис.кубометрів.

Газ за місяць подорожчав на 11,3% в гривнях і на 15,7% в доларах.

Відзначимо, ціна імпортного газу впала до мінімуму в червні 2020 року - 88 доларів за тисячу кубометрів. Після цього вона росла і досягла 250 доларів на початку 2021 року. У грудні на європейських біржах ціна газу піднімалася вище 2000 доларів за тисячу кубометрів.

Нагадавши, тарифи на газ і тепло для населення залишаться без змін до кінця війни. Верховна рада схвалила в першому читанні урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів під час війни.

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