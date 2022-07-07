Газ в Україні за останній місяць знову подорожчав: скільки коштує паливо
Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за червень 2022 року. Вартість склала 32 193,55 гривень або 1 100,45 доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства.
Таким чином, за останній місяць ціна зросла на 3,3% в доларах і в гривнях.
Ціна імпортного газу
Крім того, вартість імпортного природного газу у червні 2022 року склала 31 981,72 Гривень або 1 145,87 доларів за 1 тис.кубометрів.
Газ за місяць подорожчав на 11,3% в гривнях і на 15,7% в доларах.
Відзначимо, ціна імпортного газу впала до мінімуму в червні 2020 року - 88 доларів за тисячу кубометрів. Після цього вона росла і досягла 250 доларів на початку 2021 року. У грудні на європейських біржах ціна газу піднімалася вище 2000 доларів за тисячу кубометрів.
Нагадавши, тарифи на газ і тепло для населення залишаться без змін до кінця війни. Верховна рада схвалила в першому читанні урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів під час війни.
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