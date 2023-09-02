UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За газ треба платити. Українцям розповіли, як заощадити на платіжці

Фото: українцям підказали, як заощадити на платіжках за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Для того, щоб не переплачувати власні кошти за спожитий газ, варто постійно передавати показники лічильника, навіть якщо наразі не мешкаєте в помешканні та не користуєтесь газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз України".

"Передавати показання лічильника необхідно навіть, якщо ви тимчасово не проживаєте у помешканні та не користувалися газом", - йдеться в повідомленні.

Що буде, якщо не передавати показання?

Якщо цього не зробити, оператори ГРМ (міськ- або облгаз) можуть нарахувати обсяг спожитого газу на основі "планового щомісячного об’єму споживання".

"Щоб уникнути цього, передавайте щомісяця фактичні, незмінні показання лічильника", - радять у компанії.

Як передати показання?

Якщо ви клієнти Кропивницька філія "Газмережі", Дніпровська філія "Газмережі", Харківська філія, Харківська міська філія "Газмережі" та Криворізька філія "Газмережі", Донецькоблгаз та АТ "Вінницягаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Сумигаз", Київоблгаз, АТ "Львівгаз", АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Хмельницькгаз" і АТ "Миколаївгаз", обирайте зручний сервіс:

  1. +38 066 300 28 88;
  2. +38 098 300 28 88;
  3. +38 093 300 28 88.

Ціни на газ в Україні

Під час воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду. Тому наразі діють наступні ціни на газ:

  • для населення -  7,96 гривень за кубометр;
  • для підприємств теплокомуненерго - за 7,42 гривень за кубометр.

Раніше Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за червень 2023 року. Вартість становила 10 833,33 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 0,8% більше, ніж на місяць раніше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ