За газ треба платити. Українцям розповіли, як заощадити на платіжці

"Передавати показання лічильника необхідно навіть, якщо ви тимчасово не проживаєте у помешканні та не користувалися газом", - йдеться в повідомленні.

Що буде, якщо не передавати показання?

Якщо цього не зробити, оператори ГРМ (міськ- або облгаз) можуть нарахувати обсяг спожитого газу на основі "планового щомісячного об’єму споживання".

"Щоб уникнути цього, передавайте щомісяця фактичні, незмінні показання лічильника", - радять у компанії.

Як передати показання?

Якщо ви клієнти Кропивницька філія "Газмережі", Дніпровська філія "Газмережі", Харківська філія, Харківська міська філія "Газмережі" та Криворізька філія "Газмережі", Донецькоблгаз та АТ "Вінницягаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Сумигаз", Київоблгаз, АТ "Львівгаз", АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Хмельницькгаз" і АТ "Миколаївгаз", обирайте зручний сервіс:

особистий кабінет - https://my.gas.ua/login;

спрощена процедура на сайті - https://gas.ua/uk/indicators;

SMS-повідомлення на номер - 4647;

чатботи - https://chats.viber.com/naftogazpostach, https://t.me/GASUA_bot. Також http://m.me/NaftogazGasSupply;

телефони:

+38 066 300 28 88; +38 098 300 28 88; +38 093 300 28 88.

Ціни на газ в Україні

Під час воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду. Тому наразі діють наступні ціни на газ:

для населення - 7,96 гривень за кубометр;

для підприємств теплокомуненерго - за 7,42 гривень за кубометр.

Раніше Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за червень 2023 року. Вартість становила 10 833,33 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 0,8% більше, ніж на місяць раніше.