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Газ подорожчав у Європі після вибуху на магістральному трубопроводі у Чувашії

Фото: Ціни на газ зросли після вибуху на магістральному трубопроводі у Чувашії (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Ціна газу в Європі зросла приблизно на 100 доларів до 1200 доларів за 1 тис. кубометрів на новинах про вибух на газопроводі Уренгой - Помари - Ужгород у Чувашії (РФ), яким газ з російської Арктики надходить через Україну до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на біржі ICE .

Місцеві чиновники повідомили, що подачу газу ділянкою газопроводу було припинено.

Нагадаємо, вибух стався на магістральному газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород у Чувашії. Місцеві екстрені служби повідомив, що троє людей загинули, одна постраждала. На місці пошкодження газопроводу у Вурнарському районі Чувашії виникло факельне горіння.

Напередодні міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про обмеження цін на газ, щоб спробувати знизити ціни на газ, які призвели до зростання рахунків за електроенергію та викликали рекордно високу інфляцію цього року після того, як Росія припинила більшу частину своїх постачань газу до Європи.

Обмеження, яке буде запроваджено, якщо ціни перевищать 180 євро за мегават-годину (близько 2000 доларів за тисячу кубометрів) протягом трьох днів на хабі TTF (Нідерланди).

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ЕвросоюзЦіна на газ