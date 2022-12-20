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Газ подорожал в Европе после взрыва на магистральном трубопроводе в Чувашии

Фото: Цены на газ выросли после взрыва на магистральном трубопроводе в Чувашии (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Цена газа в Европе выросла примерно на 100 долларов до 1200 долларов за 1 тыс. кубометров на новостях о взрыве на газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород в Чувашии (РФ), по которому газ из российской Арктики поступает через Украину в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на бирже ICE.

Местные чиновники сообщили, что подача газа по участку газопровода была прекращена.

Напомним, взрыв произошел на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород в Чувашии. Местные экстренные службы сообщил, что три человека погибли, один пострадал. На месте повреждения газопровода в Вурнарском районе Чувашии возникло факельное горение.

Накануне министры энергетики стран Европейского Союза договорились об ограничении цен на газ, чтобы попытаться снизить цены на газ, которые привели к росту счетов за электроэнергию и вызвали рекордно высокую инфляцию в этом году после того, как Россия прекратила большую часть своих поставок газа в Европу.

Ограничение, которое будет введено, если цены превысят 180 евро за мегаватт-час (около 2000 долларов за тысячу кубометров) в течение трех дней на хабе TTF (Нидерланды).

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ЕвросоюзЦена на газ