Газ із США в українських сховищах. Як привезти, де зберігати та чи цікаво це бізнесу

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Пропозиція Зеленського

14 лютого 2025 року, в перший день Мюнхенської безпекової конференції президент Володимир Зеленський заявив про необхідність подальшої підтримки України західними партнерами. Натомість наша країна може запропонувати, наприклад, Сполученим Штатам Америки співпрацю у газовій сфері. Україна має великі підземні сховища газу, де американські компанії можуть зберігати свій зріджений природний газ для його подальшого продажу в Європі або на українському ринку.

"Ми пропонуємо і тут ми співпадаємо дуже сильно, мені здається, із США. Ми сказали, що LNG (англ. liquefied natural gas - зріджений природний газ) – ми відкриті. Для нас це супер, щоб незалежною була вся Європа. У нас є хаб, 30 мільярдів кубів в нашому газосховищі ми можемо зберігати. Вся мережа у нас є, ми всюди виходимо в Європу. Ми готові брати LNG і давати Європі. Ми це можемо робити", - сказав він.

Можливості для зберігання газу

НАК "Нафтогаз України", який є материнською компанією оператора підземних сховищ для зберігання газу (ПСГ) "Укртрансгазу", неодноразово наголошував на тому, що Україна має найбільші в Європі сховища газу. Загальна їх ємність становить 31 мільярд кубічних метрів (з урахуванням сховищ на непідконтрольній території). Екскерівник "Нафтогазу" Олексій Чернишов ще у травні 2023 року пропонував європейським компаніям зберігати газ в наших підземних сховищах (ПСГ) і говорив, що Україна готова надати партнерам 10 мільярдів кубічних метрів потужності ПСГ.

Аналітик консалтингової компанії ExPro Consulting Михайло Свищо в коментарі РБК-Україна зазначив, що обсяг зберігання газу, який може бути реально використаний для американського ресурсу, - це 25 мільярдів кубічних метрів у кластері ПСГ на заході України.

"Для такого варіанту я би пропонував західноукраїнський кластер підземних газосховищ, де можна зберігати 25 мільярдів кубічних метрів. Там і сховища більші, й розбудована інфраструктура з найближчими нашими західними сусідами", - сказав він, зазначивши, що вільного місця у сховищах вдосталь, адже на сьогодні ПСГ заповнені на 25% (з урахуванням буферного газу, який не можна відбирати, обсягом 4,7 мільярдів кубічних метрів).

"У нас є значні потужності для зберігання іноземного газу, в тому числі газу із США", - додав експерт. Він підкреслив, що вартість послуг на зберігання газу в українських ПСГ є нижчою, ніж у європейських країнах, оскільки ми рідко заповнюємо на максимум наші сховища, на відміну від Європи, де останніми роками ПСГ заповнювалися на початок опалювального сезону на понад 90%.

Логістика американського LNG

Щоб зберігати газ в українських ПСГ, його потрібно привезти через Атлантичний океан до LNG-терміналу в Європі, там регазифікувати (перетворити з рідини на газ), закачати в ГТС країни, де розташований термінал, транспортувати до української ГТС, а далі прокачати нашою територією і закачати у сховища. Шлях досить складний, вартісний і потребує від енергетичної компанії завчасно забронювати потужності терміналу з регазифікації, газотранспортних систем різних країн та сховищ.

Найближчими до України є LNG-термінали на берегах Балтійського і Середземного морів. Трейдери можуть використати польський LNG-термінал розташований біля міста Свіноуйсьце. Його потужність із регазифікації була нещодавно розширена до 8,3 мільярдів кубічних метрів на рік. Цим маршрутом ще у 2019 році був транспортований американський газ польською державною нафтогазовою компанією PGNiG до українського кордону на замовлення американо-українського трейдера ERU Group. Трейдер закачав цей газ в українські ПСГ для подальшого продажу.

Також є LNG-термінали на півдні Європи, наприклад, у Хорватії на острові Крк із потужністю регазифікації 2,9 мільярди кубічних метрів в рік та у Греції – термінал "Ревітуса" потужністю 6,9 мільярдів кубічних метрів на рік. Через грецький термінал у грудні 2024 року компанія ДТЕК транспортувала партію газу обсягом близько 100 мільйонів кубічних метрів від американської компанії Venture Global.

Після регазифікації і транспортування газу по трубі до українського кордону його потрібно передати в українську ГТС. Можливостей останньої для прийому газу із заходу більш ніж достатньо. "У нас потужності для імпорту газу в Україну становлять майже 50 мільйонів кубічних метрів на добу. Це гарантовані потужності, ми давно їх не використовували на повну", - сказав Михайло Свищо.

На його думку, на сьогодні є всі інфраструктурні передумови для реалізації заяви Зеленського. "У нас є привабливі умови: низькі тарифи українських газових сховищ, великі доступні обсяги для зберігання і пакети послуг від "Уктрансгазу" та "Оператора ГТС України", які дозволяють вигідно транспортувати газ із сусідніх країн у ПСГ та зберігати газ без розмитнення протягом 3-х років. Це все працює, ми бачили, як попередні роки іноземні компанії з різних країн, в тому числі із США, активно використовувати українські сховища", - сказав він.

Ризики для газових трейдерів

Постачання американського LNG в Україну в першу чергу стикнеться із воєнними ризиками. Росія вже обстрілює наземну інфраструктуру підземних газових сховищ, такі удари були здійснені у квітні 2024 року та у січні 2025 року. Самі сховища – це родовища газу, які були відпрацьовані в минулому, газ у них зберігається на глибині 400 метрів – 2 кілометри. Таким чином, обстріли не загрожують ресурсу, проте росіяни намагаються пошкодити інфраструктуру, яка здійснює закачування та відбір газу.

"Головна проблема - це обстріли. Проте, не дивлячись на всі неодноразові атаки, зараз сховища функціонують у штатному режимі і всі заявки замовників послуг, зокрема на відбір газу, виконуються у повному обсязі", - сказав Михайло Свищо.

Він додав, що на сьогодні іноземні трейдери продовжують зберігати газ в українських ПСГ. Кількість такого газу невелика, але це пов'язано із проходженням опалювального сезону і відбором газу для його споживання.

Ще одним важливим фактором, який впливає на можливість відбору газу зі сховищ – це їх наповненість. Чим більш наповнені ПСГ, тим більше газу можна із них викачати за певний проміжок часу (наприклад, за добу). На сьогодні спостерігається низький рівень наповненості сховищ.

"Оскільки газу у сховищах зараз менше, ніж у попередні роки, максимальні потужності відбору менші, ніж раніше, але існуючих потужностей зараз вистачає", - сказав аналітик ExPro Consulting, додавши, що закачування в перспективі додаткових обсягів газу було б корисно для України, адже це збільшило б наповненість сховищ і, відповідно, всі учасники ринку могли б більше відбирати газу із ПСГ.

Вигідні ціни на ринку

Головною умовою будь-якої трейдингової операції є вигідна різниця цін на купівлю і продаж ресурсу. Для того, щоб зберігати газ в підземних сховищах, потрібно, щоб ціни взимку були вищими, ніж влітку. Тоді доцільно купувати енергоносій влітку, закачувати його на зиму і відбирати в період високого споживання протягом опалювального сезону. Різниця між цінами має бути настільки високою, щоб вона покривала витрати на логістику, зберігання і приносила певну маржу.

"Зараз такої різниці немає. Ціни на ф'ючерсні контракти з постачанням газу влітку 2025 року і ціни на зиму 2025-2026 років – часто співставні, а інколи буває, що навіть ціни взимку є нижчими за літні. Тому зараз в такому зберіганні газу немає привабливості, але скоріш за все в майбутньому ціни можуть змінитися і буде певна привабливість", - прокоментував поточну ситуацію на ринку Михайло Свищо.

Він зазначив, що використання українських ПСГ трейдерами американського газу буде також залежати від ситуації на конкурентному до європейського – азійському ринку. Також компанії будуть враховувати ставки фрахту LNG-танкерів, наявність вільних суден, потужностей для регазифікації газу на європейських LNG-терміналах, наявність вільних потужностей для транспортування газу від цих LNG-терміналів до кордону України.

Проте головним чинником залишається воєнна ситуація. "Якщо будуть якісь домовленості щодо припинення обстрілів енергетичної інфраструктури загалом, чи підземних газосховищ зокрема, я думаю, ніякої проблеми залучати іноземних трейдерів до зберігання газу в Україні не буде", - прокоментував аналітик.

Як повідомлялося, 5 лютого 2025 року міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що бізнес-співпраця України та США не обмежується лише критичними мінералами. Українська сторона бачить великий потенціал в можливості закупівлі зрідженого природного газу у США та його зберігання в підземних газосховищах України.