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Приватні трейдери продають надлишки газу в Європу через перевищення запасів у ПСГ України

19:17 11.09.2026 Пт
1 хв
Логічна реакція ринку на надлишок газу
aimg Юлія Бойко
Приватні трейдери продають газ у Європу (фото: GettyImages)

Приватні трейдери почали продаж природного газу з українських підземних сховищ європейським споживачам на тлі перевищення планових обсягів запасів газу у підземці та падіння внутрішнього споживання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані сайту Європейської мережі операторів газотранспортних систем.

Зокрема, одна з приватних енергетичних компаній 9-11 вересня відправила до Польщі близько 2 млн куб. м газу, який знаходиться в українських ПСГ в режимі "митного складу". Поставки продовжуються в щоденному режимі.

Такий продаж є логічною ринковою реакцією на зниження попиту на газ в Україні та рекордних за обсягом запасів в підземці.

Через це внутрішні ціни на природний газ наразі майже вдвічі нижчі за європейські, що суттєво ускладнює реалізацію ресурсу компаніями всередині країни.

За відкритими даними, запаси газу в українських ПСГ перевищили 15 млрд куб. м, що є більш ніж достатнім обсягом для проходження зими.

Продаж надлишкових обсягів газу на європейському ринку є одним із механізмів балансування внутрішнього ринку та стабілізації ситуації з профіцитом газу в Україні.

Нагадаємо, в Кабміні раніше заявляли, що "критично необхідним мінімумом" для проходження опалювального сезону, за досвідом попередніх років, є наявність природного газу в ПСГ не менше 13,2 млрд куб. м газу.

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ЄвросоюзПХГОпалювальный сезонГаз