Частные трейдеры продают излишки газа в Европу из-за превышения запасов в ПХГ Украины

В частности, одна из частных энергетических компаний 9-11 сентября отправила в Польшу около 2 млн куб. м газа, который находится в украинских ПХГ в режиме "таможенного склада". Поставки продолжаются в ежедневном режиме.

Такая продажа является логической рыночной реакцией на снижение спроса на газ в Украине и рекордные по объему запасы в подземке.

Поэтому внутренние цены на природный газ сейчас почти вдвое ниже европейских, что существенно затрудняет реализацию ресурса компаниями внутри страны.

По открытым данным, запасы газа в украинских ПХГ превысили 15 млрд куб. м, что является более чем достаточным объемом для прохождения зимы.

Продажа избыточных объемов газа на европейском рынке - один из механизмов балансирования внутреннего рынка и стабилизации ситуации с профицитом газа в Украине.