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Частные трейдеры продают излишки газа в Европу из-за превышения запасов в ПХГ Украины

19:17 11.09.2026 Пт
1 мин
Логическая реакция рынка на излишки газа
aimg Юлия Бойко
Частные трейдеры продают газ в Европу (фото: GettyImages)

Частные трейдеры начали продажу природного газа из украинских подземных хранилищ европейским потребителям на фоне превышения плановых объемов запасов газа в подземке и падения внутреннего потребления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные сайта Европейской сети операторов газотранспортных систем.

В частности, одна из частных энергетических компаний 9-11 сентября отправила в Польшу около 2 млн куб. м газа, который находится в украинских ПХГ в режиме "таможенного склада". Поставки продолжаются в ежедневном режиме.

Такая продажа является логической рыночной реакцией на снижение спроса на газ в Украине и рекордные по объему запасы в подземке.

Поэтому внутренние цены на природный газ сейчас почти вдвое ниже европейских, что существенно затрудняет реализацию ресурса компаниями внутри страны.

По открытым данным, запасы газа в украинских ПХГ превысили 15 млрд куб. м, что является более чем достаточным объемом для прохождения зимы.

Продажа избыточных объемов газа на европейском рынке - один из механизмов балансирования внутреннего рынка и стабилизации ситуации с профицитом газа в Украине.

Напомним, в Кабмине ранее заявляли, что "критически необходимым минимумом" для прохождения отопительного сезона, по опыту предыдущих лет, является наличие природного газа в ПХГ не менее 13,2 млрд куб. м газа.

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