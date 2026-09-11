Приватні трейдери продають надлишки газу в Європу через перевищення запасів у ПСГ України

Приватні трейдери почали продаж природного газу з українських підземних сховищ європейським споживачам на тлі перевищення планових обсягів запасів газу у підземці та падіння внутрішнього споживання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані сайту Європейської мережі операторів газотранспортних систем.

Зокрема, одна з приватних енергетичних компаній 9-11 вересня відправила до Польщі близько 2 млн куб. м газу, який знаходиться в українських ПСГ в режимі "митного складу". Поставки продовжуються в щоденному режимі.

Такий продаж є логічною ринковою реакцією на зниження попиту на газ в Україні та рекордних за обсягом запасів в підземці.



Через це внутрішні ціни на природний газ наразі майже вдвічі нижчі за європейські, що суттєво ускладнює реалізацію ресурсу компаніями всередині країни.



За відкритими даними, запаси газу в українських ПСГ перевищили 15 млрд куб. м, що є більш ніж достатнім обсягом для проходження зими.

Продаж надлишкових обсягів газу на європейському ринку є одним із механізмів балансування внутрішнього ринку та стабілізації ситуації з профіцитом газу в Україні.