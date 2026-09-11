Приватні трейдери продають надлишки газу в Європу через перевищення запасів у ПСГ України
Приватні трейдери почали продаж природного газу з українських підземних сховищ європейським споживачам на тлі перевищення планових обсягів запасів газу у підземці та падіння внутрішнього споживання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані сайту Європейської мережі операторів газотранспортних систем.
Зокрема, одна з приватних енергетичних компаній 9-11 вересня відправила до Польщі близько 2 млн куб. м газу, який знаходиться в українських ПСГ в режимі "митного складу". Поставки продовжуються в щоденному режимі.
Такий продаж є логічною ринковою реакцією на зниження попиту на газ в Україні та рекордних за обсягом запасів в підземці.
Через це внутрішні ціни на природний газ наразі майже вдвічі нижчі за європейські, що суттєво ускладнює реалізацію ресурсу компаніями всередині країни.
За відкритими даними, запаси газу в українських ПСГ перевищили 15 млрд куб. м, що є більш ніж достатнім обсягом для проходження зими.
Продаж надлишкових обсягів газу на європейському ринку є одним із механізмів балансування внутрішнього ринку та стабілізації ситуації з профіцитом газу в Україні.
Нагадаємо, в Кабміні раніше заявляли, що "критично необхідним мінімумом" для проходження опалювального сезону, за досвідом попередніх років, є наявність природного газу в ПСГ не менше 13,2 млрд куб. м газу.