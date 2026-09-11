ua en ru
Пт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Частные трейдеры продают излишки газа в Европу из-за превышения запасов в ПХГ Украины

19:17 11.09.2026 Пт
1 мин
Логическая реакция рынка на излишки газа
aimg Юлия Бойко
Частные трейдеры продают излишки газа в Европу из-за превышения запасов в ПХГ Украины Частные трейдеры продают газ в Европу (фото: GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Частные трейдеры начали продажу природного газа из украинских подземных хранилищ европейским потребителям на фоне превышения плановых объемов запасов газа в подземке и падения внутреннего потребления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные сайта Европейской сети операторов газотранспортных систем.

В частности, одна из частных энергетических компаний 9-11 сентября отправила в Польшу около 2 млн куб. м газа, который находится в украинских ПХГ в режиме "таможенного склада". Поставки продолжаются в ежедневном режиме.

Такая продажа является логической рыночной реакцией на снижение спроса на газ в Украине и рекордные по объему запасы в подземке.

Поэтому внутренние цены на природный газ сейчас почти вдвое ниже европейских, что существенно затрудняет реализацию ресурса компаниями внутри страны.

По открытым данным, запасы газа в украинских ПХГ превысили 15 млрд куб. м, что является более чем достаточным объемом для прохождения зимы.

Продажа избыточных объемов газа на европейском рынке - один из механизмов балансирования внутреннего рынка и стабилизации ситуации с профицитом газа в Украине.

Напомним, в Кабмине ранее заявляли, что "критически необходимым минимумом" для прохождения отопительного сезона, по опыту предыдущих лет, является наличие природного газа в ПХГ не менее 13,2 млрд куб. м газа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз ПХГ Отопительный сезон Газ
Новости
Россия ударила по Днепру: 12 раненых, пожары и разрушения (фото, видео)
Россия ударила по Днепру: 12 раненых, пожары и разрушения (фото, видео)
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech