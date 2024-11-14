Газ у Європі різко подорожчав, оскільки "Газпром" може припинити постачання Австрії

Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли на 3,7% до 45,3 євро за мегават-годину (близько 510 доларів за тисячу кубометрів).

Австрійська OMV попередила, що постачання російського газу може бути порушено, оскільки компанія має намір припинити оплату імпорту від "Газпрому", щоб отримати гроші, виграні в арбітражі.

OMV не очікує, що "Газпром" виплатить 230 млн євро, що може спонукати контрольовану Кремлем компанію припинити постачання.

Велика частина Європи в останні роки відмовилася від потоків Москви, а Австрія і Словаччина залишаються основними імпортерами газу, що залишилися, що поставляється через Україну.

Платежі за поставки, швидше за все, мають бути здійснені до 20 числа кожного місяця. "З огляду на те, що OMV заявила, що негайно спробує повернути премію, можливо, вона затримає платіж "Газпрому" за поставки, отримані в жовтні", - сказав Том Марцек-Мансер, керівник газової аналітики в ICIS.

OMV заявила, що може виконати зобов'язання щодо постачання через альтернативні джерела у разі, якщо постачання з Росії за її довгостроковим контрактом буде утруднено.

"Австрія може і обходитися без російського газу. Проте очевидно, що раптовий перебій у постачаннях може спричинити напруженість на газових ринках", - заявила міністр енергетики Австрії Леонора Гевесслер.

OMV заявила, що постачання 5 терават-годин на місяць може бути порушено. Це приблизно 1% загальної потреби Європейського Союзу в газі в сезон пікового попиту на початку цього року - все ще достатньо, щоб змусити трейдерів нервувати, враховуючи крихкість ринкового балансу. Вересень став 10 місяцем поспіль, коли Росія покрила понад 80% австрійського попиту на газ.

Найбільший постачальник енергії Словаччини Slovensky Plynarensky Priemysel описав альтернативні маршрути постачання газу, якщо угода не зможе забезпечити майбутні потоки через Україну. У червні німецькій комунальній компанії Uniper було присуджено понад 13 млрд як компенсацію за непоставлений газ "Газпрому".