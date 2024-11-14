Газ в Европе резко подорожал, поскольку "Газпром" может прекратить поставки в Австрию

Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли на 3,7% до 45,3 евро за мегаватт-час (около 510 долларов за тысячу кубометров).

Австрийская OMV предупредила, что поставки российского газа могут быть нарушены, поскольку компания намерена прекратить оплату импорта от "Газпрома", чтобы получить деньги, выигранные в арбитраже.

OMV не ожидает, что "Газпром" выплатит 230 млн евро, что может побудить контролируемую Кремлем компанию прекратить поставки.

Большая часть Европы в последние годы отказалась от потоков Москвы, а Австрия и Словакия остаются основными оставшимися импортерами газа, поставляемого через Украину.

Платежи за поставки, скорее всего, должны быть произведены до 20-го числа каждого месяца. "Учитывая, что OMV заявила, что немедленно попытается вернуть премию, возможно, она задержит платеж "Газпрому" за поставки, полученные в октябре", - сказал Том Марцек-Мансер, руководитель газовой аналитики в ICIS.

OMV заявила, что может выполнить обязательства по поставкам через альтернативные источники в случае, если поставки из России по ее долгосрочному контракту будут затруднены.

"Австрия может и будет обходиться без российского газа. Тем не менее, очевидно, что внезапный перебой в поставках может вызвать напряженность на газовых рынках", - заявила министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер.

OMV заявила, что поставка 5 тераватт-часов в месяц может быть затронута. Это примерно 1% от общей потребности Европейского Союза в газе в сезон пикового спроса в начале этого года - все еще достаточно, чтобы заставить трейдеров нервничать, учитывая хрупкость рыночного баланса. Сентябрь стал 10-м месяцем подряд, когда Россия покрыла более 80% австрийского спроса на газ.

Крупнейший поставщик энергии Словакии Slovensky Plynarensky Priemysel обрисовал альтернативные маршруты поставок газа, если сделка не сможет обеспечить будущие потоки через Украину. В июне немецкой коммунальной компании Uniper было присуждено более €13 млрд в качестве компенсации за непоставленный газ Газпрома.