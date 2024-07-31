Газ у Європі різко подорожчав: у чому причини літнього зростання

Ф'ючерси на еталонні товари зросли на 2,6% майже до 36 за мегават-годину (близько 400 доларів за тисячу кубометрів), що вважається підвищеним рівнем для літа. Контракти дорожчають четвертий день поспіль, оскільки трейдерам стає дедалі складніше нарощувати запаси регіону перед зимою.

Побоювання щодо можливої ескалації війни на Близькому Сході відроджують схильність до ризику в той час, коли трейдери вже зіткнулися з жорсткішою конкуренцією з боку інших великих покупців зрідженого природного газу, таких як Китай та Єгипет. Газовий ринок Європи виявився чутливим до перебоїв у постачаннях цього літа, в основному тому, що тепер він залежить від постачання з усього світу.

"Даліша ескалація на Близькому Сході показує, як швидко може вирости TTF за один день", - заявила Флоренс Шміт, енергетичний стратег Rabobank.

За даними відстеження судів, зібраних Bloomberg, у липні потоки ЗПГ до Європи були приблизно на 30% нижчими від середнього. У той час як сховища регіону заповнюються перед опалювальним сезоном, а з Норвегії надходить більше потоків, цього тижня на більшій частині континенту встановилася спекотна погода, що підвищує попит на кондиціювання повітря.

Тим часом, австрійська OMV заявила, що забронювала нові трубопровідні потужності через Німеччину, оскільки вона прагне забезпечити свої постачання енергії у разі подальших перебоїв із російськими постачаннями до регіону. Австрія і сусідня Словаччина є основними європейськими імпортерами трубопровідного газу, що залишилися з країни після того, як "Газпром" обмежив поставки до Німеччини та інших країн два роки тому.

"Короткострокова торгівля газом змінилася", - сказав Марко Заальфранк, голова відділу торгівлі в континентальній Європі швейцарської комунальної компанії Axpo Solutions AG, додавши, що тепер вона більше "орієнтована на настрої".