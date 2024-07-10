ua en ru
Ср, 10 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Газ в Україні дорожчає другий місяць поспіль після зниження цін протягом півроку

Україна, Середа 10 липня 2024 14:53
UA EN RU
Газ в Україні дорожчає другий місяць поспіль після зниження цін протягом півроку Фото: Ціни на газ в Україні в червні зросли на 0,8% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фактична ціна реалізації газу в Україні у червні 2024 року зросла на 0,8% до 12 563 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства економіки.

Таким чином газ дорожчає другий місяць після зниження ціни протягом шести місяців поспіль. Газ коштує дорожче, ніж у червні минулого року (10 743 гривень).

Газ в Україні дорожчає другий місяць поспіль після зниження цін протягом півроку

Зростання цін на газ може бути спричинене девальвацією гривні. Середній офіційний курс долара зріс у червні на 1,9% до 40,48 гривень.

Прогноз ціни

Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 350 доларів за тисячу кубометрів (14,3 тисячі гривень).

НБУ прогнозує, що ціни на природний газ на європейському ринку будуть поступово падати. Це відбудеться завдяки збільшенню виробництва зрідженого газу (ЗПГ), насамперед у США та Катарі.

За даними НБУ, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах 2023 року впали на 65,7% до 465,6 доларів за 1 тисячу кубометрів.

НБУ очікує, що у 2024 році ціни впадуть на 26,8% до 340,8 доларів за тисячу кубометрів, у 2025 році зростуть на 12,9% до 384,7 доларів, у 2026 році впадуть на 12,5% до 336,5 доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ Міністерство економіки
NEWS
Споживання зростає через спеку: "Укренерго" оновило інформацію про графіки відключень
Споживання зростає через спеку: "Укренерго" оновило інформацію про графіки відключень
DAILY
В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні
Роман Кот, Мілан Лєліч В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні