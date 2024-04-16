Газ у Європі подорожчав до максимуму з початку року через конфлікт між Іраном та Ізраїлем

Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли на 3% і досягли 32 євро за мегават-годину (близько 360 доларів за тисячу кубометрів).

Контракти зросли приблизно на 18% із минулого четверга, коли ринки почали враховувати великі геополітичні ризики, включаючи потенційні збої внаслідок ударів Росії по українській енергетичній інфраструктурі.

Офіційні особи Європи та США активізували свої заклики до Ізраїлю уникнути ескалації конфлікту, яка може спровокувати ширшу війну. Ширший конфлікт у регіоні ризикує призвести до зростання світових цін на енергоносії в той час, коли центральні банки все ще намагаються приборкати інфляцію.

У той час, як Європа завершила виключно м'яку зиму з високими запасами газу, трейдери постійно відстежують ознаки перебоїв у постачанні. В даний час регіон не отримує великої кількості газу з Близького Сходу, але його залежність від світових ринків зросла після того, як у 2022 році він позбавився більшої частини трубопровідних потоків із Росії.

Тим часом, поставки від провідного постачальника Норвегії залишаються на низькому рівні через незаплановане технічне обслуговування на деяких об'єктах країни, яке почалося минулими вихідними.

Ціни на газ в Україні

Нагадаємо, газ в Україні дешевшає п'ятий місяць поспіль. Вартість у березні становила 11 621 гривень за 1 тис. кубометрів (близько 290 доларів).

За прогнозом НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку знижуватимуться. За даними НБУ, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах 2023 року впали на 65,7% до 465,6 доларів за 1 тисячу кубометрів. НБУ прогнозує, що у 2024 році ціни впадуть на 0,9% до 461,6 доларів за тисячу кубометрів, у 2025 році впадуть на 10,8% до 411,8 доларів, у 2026 році впадуть на 12,2% до 361,5 доларів.