Газ у Європі подорожчав до максимуму з грудня: у чому причина

Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли на 2% до 41,2 євро за мегават-годину (близько 460 доларів за тисячу кубометрів). Зростання спостерігалося два останні тижні.

Як зазначає агентство, російський газ продовжує надходити через пункт Суджа на кордоні, навіть після того, як українські війська здійснили несподівану атаку минулого тижня. Крім того, Україна заявила 11 серпня, що російські війська влаштували пожежу на території окупованої Запорізької атомної електростанції, хоча рівень радіації на об'єкті, мабуть, нормальний.

Підвищені ціни на газ у вирішальний сезон накопичення запасів, ймовірно, перенаправлять більше зрідженого природного газу до регіону США, головного постачальника палива до Європи. Імпорт ЗПГ до Європи впав у липні, в той час як Азія отримала найбільше місячних обсягів із США з 2021 року, показують дані відстеження судів, зібрані Bloomberg.

За даними S&P Global Commodity Insights, зниження попиту на ЗПГ в Азії цього місяця (частково через зниження температури) та зростання геополітичного ризику на Близькому Сході впливає на прибутковість маршрутів транспортування ЗПГ, "відкриваючи потенціал для перенаправлення більшої кількості вантажів із США до Європи".

bloomberg.com

Проте конкуренція за ЗПГ з Азією залишається жорсткою, як показав минулий місяць, наскільки швидко потік палива до Європи може вичерпатися. Хвилі тепла, особливо в Азії, допомогли стимулювати попит у регіоні.