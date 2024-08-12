Газ в Европе подорожал до максимума с декабря: в чем причина

Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли на 2% до 41,2 евро за мегаватт-час (около 460 долларов за тысячу кубометров). Рост наблюдался две последние недели.

Как отмечает агентство, российский газ продолжает поступать через пункт Суджа на границе, даже после того, как украинские войска совершили неожиданную атаку на прошлой неделе. Кроме того, Украина заявила 11 августа, что российские войска устроили пожар на территории оккупированной Запорожской атомной электростанции, хотя уровень радиации на объекте, по-видимому, нормальный.

Повышенные цены на газ в решающий сезон накопления запасов, вероятно, перенаправят больше сжиженного природного газа в регион из США, главного поставщика топлива в Европу. Импорт СПГ в Европу упал в июле, в то время как Азия получила больше всего месячных объемов из США с 2021 года, показывают данные отслеживания судов, собранные Bloomberg.

По данным S&P Global Commodity Insights, снижение спроса на СПГ в Азии в этом месяце (отчасти из-за снижения температуры) и возросшего геополитического риска на Ближнем Востоке влияет на прибыльность маршрутов транспортировки СПГ, "открывая потенциал для перенаправления большего количества грузов из США в Европу".

bloomberg.com

Тем не менее, конкуренция за СПГ с Азией остается жесткой, как показал прошлый месяц, насколько быстро поток топлива в Европу может иссякнуть. Волны тепла, особенно в Азии, помогли стимулировать спрос в регионе.