Газ у Європі подорожчав до 585 доларів

Ціна газу на вересень 2021 року на європейському хабі TTF зросла до 48 євро за тисячу кВт*год, що становить 585 доларів за тисячу кубометрів. Газ подорожчав після того, як "Газпром" викупив тільки незначну частину додаткових потужностей транзиту по Україні на вересень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на ICE Futures.

"Оператор ГТС України" виставляв тверді додаткові потужності в обсязі 15 млн куб.м на добу. "Газпром" викупив тільки 0,65 млн на добу.

До цього "Газпром" завжди бронював додаткову тверду транзитну потужність через Україну.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що зростання ціни газу в Європі пов'язаний з тим, що "Газпром" відмовляється від додаткового бронювання українських потужностей.

Зазначимо, 2 серпня російський газовий монополіст "Газпром" відмовився бронювати Додаткові транзитні потужності України. "Оператор ГТС України" виставляв тверді додаткові потужності на четвертий квартал 2021 року в обсязі 9,8 млн куб.м на добу.