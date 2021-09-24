Газ, электрика и отопление: что будет с тарифами на ЖКХ

Тарифы на коммунальные услуги (газ, электрику, отопление) расти не будут. Украина готова к отопительному сезону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в парламенте.
"По тарифной политике...По инициативе президента правительство разработало четкий план, который предусматривает 5 просчитанных шагов", - заявил Шмыгаль.
План Кабмина предусматривает:
1. Тарифы на газ для населения неизменны
По словам премьера, в мае в Украине запустили годовой продукт, который предусматривает цену меньше 8 грн за куб.м, цена не меняется весь отопительный сезон.
2. Тарифы на тепло и горячую воду неизменны
Шмыгаль отметил, что эти тарифы устанавливают местные власти.
"Мы обеспечили все условия, чтобы повышения тарифов не было и будем на этом настаивать. "Нафтогаз" предлагает трехлетний контракт - 7,42 за куб газа для этого отопительного сезона, эта цена не будет увеличиваться. У местных руководителя нет объективных оснований повышать тарифы на тепло и горячую воду", - отметил он.
Шмыгаль добавил, что уже 70% ТКЭ заключили трехлетний контракт, правительство работает над вопросом компенсации ТКЭ разницы в тарифах. более 300 млрд гривен будут перечислены ТКЭ на это.
3. Кабмин снизил тарифы на э/э для 80% домохозяйств - с 1 октября тариф составит 1,44 грн для тех, кто потребляет менее 250 кВт в месяц. Для тех, кто потребляет больше - тариф останется без изменений. Тарифы на электроотопление также расти не будут.
4. Правительство предложило дополнительно в этом году выделить 12 млрд гривен на субсидии, все кто нуждается субсидиях, их получает.
"Никакой задолженности по субсидиям нет", - заявил премьер.
5. Украина готова к отопительному сезону, техническая готовность регионов уже более 90%, а запасы газа в хранилищах превысили 18,5 млрд куб. м.